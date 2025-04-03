Белых зайцев встретили охотничьи инспекторы в Гусь-Хрустальном и Юрьев-Польском районах. Светлые шубки хорошо контрастируют с темной землей, так что сейчас заметить «косых» довольно

Белых зайцев встретили охотничьи инспекторы в Гусь-Хрустальном и Юрьев-Польском районах. Светлые шубки хорошо контрастируют с темной землей, так что сейчас заметить «косых» довольно просто. Как объяснили в пресс-службе Госохотинспекции области, снег в лесу обычно лежит до конца апреля. Весенняя линька у зайцев начинается в начале марта и длиться около 80 дней. Обычно за погодой ушастики