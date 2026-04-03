Городские службы взялись за ремонт дорог, благоустройство общественных пространств и реставрацию мемориалов.

Весна во Владимире набирает обороты — городские службы активно взялись за наведение порядка после зимнего сезона и подготовку к предстоящим майским праздникам. На рабочем совещании под руководством исполняющего обязанности градоначальника Сергея Волкова обсудили комплексный план действий: как устранить последствия холодов и сделать город нарядным к торжествам.Восстановление дорожного полотна — один из приоритетов. Специалисты МУП «Владимирводоканал» уже добились успеховКроме того, и. о. главы города дал чёткие указания: отремонтировать ограждения, повреждённые из‑за снегопадов и тяжёлой снегоуборочной техники, привести в порядок инженерные люки — проверить их состояние и устранить дефекты и провести ревизию ливневых стоков и дренажных систем, чтобы избежать подтоплений в период весенних дождей.Подготовка к празднованию Дня Победы тоже вышла на первый план. Первое заседание оргкомитета запланировано на 1 апреля. Особое внимание уделят ключевым мемориалам: их приведут в надлежащий вид, обновят памятные таблички и благоустроят прилегающие территории.«Наша задача — не просто навести порядок, а создать атмосферу праздника, — подчеркнул Сергей Волков. — Владимирцы и гости города должны почувствовать торжественность момента, пройти по чистым улицам, увидеть ухоженные мемориалы и понять: мы помним и чтим подвиг наших предков».Чтобы все задачи были выполнены в срок, в администрации ввели еженедельный контроль за ходом работ. Горожане уже замечают первые изменения: улицы становятся чище, на дорогах исчезают ямы, а рабочие приводят в порядок ограждения и тротуары. Ожидается, что к началу мая облик Владимира заметно преобразится — город встретит майские праздники во всей красе.