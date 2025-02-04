Во Владимирской области начали производить элементы для стелы «Город трудовой доблести». Установить монумент должны летом, сейчас идет стадия подготовки. Некоторые элементы будут из

Во Владимирской области начали производить элементы для стелы «Город трудовой доблести». Установить монумент должны летом, сейчас идет стадия подготовки. Некоторые элементы будут из хрусталя. Его изготавливают в Гусь-Хрустальном. Основная же работа ждет предпринимателя из Челябинска. О строительстве стелы рассказал мэр города в своих социальных сетях. Из социальных сетей мэра Дмитрия Наумова Прямо сейчас на Гусевском