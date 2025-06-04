В книжном собрании музея-заповедника «Александровская слобода» очередное пополнение в ряду книжных гравюр.

В книжном собрании музея-заповедника «Александровская слобода» очередное пополнение в ряду книжных гравюр. На сей раз - из знаменитого «Сада здоровья», послужившего прототипом для царского Травника-лечебника. Напомним, что в коллекции музея тоже имеется экземпляр подобной книги, выпущенный в середине XVII века. Более подробно об этом можно узнать в предыдущих новостных материалах.Пояснения дает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, член Археографической комиссии РАН Б.Н. Морозов: «Теперешнее приобретение музея – действительно редкость и древность. Перед нами печатный лист европейского издания 1491 г. – своеобразной энциклопедии растений с подробным пояснением об их лечебных свойствах. Это один из первых научных трактатов, выпущенных последователями западного первопечатника Иоганна Гуттенберга. И страницу из этого расширенного издания, содержащего огромное количество информации, музею удалось приобрести. Текст, отпечатанный на ней, встречается и в музейном Травнике. Теперь мы имеем оригинал этого перевода на латинском языке, набранный готическим шрифтом. Растение, о котором идет здесь речь, малоизвестно. Оно носит название скрофулария (на русский язык переводится как норичник – евро-азиатский, лесо-болотный вид). (Изображено оно очень живописно. Иллюстрации к этим энциклопедиям выполнялись художниками эпохи Ренессанса, от этого книги приобретают еще большую ценность). Судя по тексту, растение использовали для лечения туберкулеза, или чахотки, как говорили в России. Интересное наблюдение – у нас в стране множество травников, выпущенных в разные столетия, которые теперь называют «народной медициной». На самом же деле в основе их лежат переводы европейских энциклопедий с рецептами врачей Древней Греции – Диоскорида, Аристотеля, персидского ученого Авиценны и т.д.».Отметим, что в книжном «репертуаре» XV века одно из ведущих мест занимали именно травники. Самые первые гербарии появились ещё в эпоху рукописей. Проблема их заключалась в том, что без точного изображения растения, исходя лишь из словесного описания, сложно было определить его вид. Разные названия на разных языках ещё сильнее осложняли ситуацию. Точность же изображения зависела от таланта и фантазии художника, каждый раз заново иллюстрировавшего новый экземпляр манускрипта. Появление печати решительно изменило ситуацию. Типографские изображения были идентичны и достоверны. В предисловии одного из первых отпечатанных ботанических изданий сказано, что книга составлена для людей, не имеющих средств на врачей и лекарства, чтобы они могли пользоваться травами, которые легко найти в садах, лесах и на лугах.«Лист, приобретенный музеем, имеет конкретный «адрес» и авторство. Он из печатной книги «Hortus sanitatis» («Сад здоровья»). Автор Иоганн Воннеке фон Кауб, печатник Якоб Майденбах, художник Эрхард Ройвих. Место создания: Священная Римская империя, Майнцское курфюршество, г. Майнц, датировка: 23 июня 1491 г. Размер листа – 31 х 21 см. На одной стороне – изображение двух растений с длинными стеблями, листьями, плодами и корнями. На обороте – текст на латинском языке. В предисловии к самой книге говорилось, что автор «...побывал в Греции и на Востоке, чтобы изучить естественную историю и, в частности, ботанику вместе с другим талантливым художником, делавшим забавные рисунки с натуры». Любопытные сведения содержит и колофон – последние строки сочинения, в котором печатник дал оценку своему труду: «Сам же печатник Якоб хотел, чтобы таким образом читающим передать содержание, а разглядывающим дать возможность развлечься», – рассказала хранитель музея-заповедника Елена Жесткова.Кстати, все отпечатанные до конца XV в. книги называются инкунабулы (от incunabula – «колыбель», «начало») . Издания этого периода очень редки, так как их тиражи составляли всего 100-300 экземпляров. Наша русская культура старалась следить за иноземными новинками, но книгопечатание в России появилось веком позже. Да и за XVII век у нас было отпечатано лишь три нецерковных издания. Музейный экземпляр Травника, списанного с более ранних «царских собратьев» – рукописный.