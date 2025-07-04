Финальный концерт пройдет 5 июля.

Летний фестиваль Дениса Мацуева продолжает радовать Суздаль, представляя концерты под открытым небом с участием звезд российской классической сцены.В числе участников первых дней фестиваля были – оперная певица Аида Гарифуллина, маэстро Валерий Гергиев и бас Ильдар Абдразаков. Артисты не только исполняют произведения из классического репертуара, но и охотно вносят в свои выступления элементы импровизации.5 июля состоится финальный концерт, представляющий собой калейдоскоп музыкальных шедевров. В программе: произведения Чайковского, популярные арии и оркестровые номера из опер Верди, Масканьи, Пуччини, Бизе, Гуно, Римского-Корсакова, а также любимые неаполитанские песни.