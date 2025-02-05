По информации на 1 января, сумма вкладов жителей областной столицы составила 377,2 миллиардов рублей, что на 24,8% больше, чем в позапрошлом году. И это без учета средств на счетах эскроу, уточнили

По информации на 1 января, сумма вкладов жителей областной столицы составила 377,2 миллиардов рублей, что на 24,8% больше, чем в позапрошлом году. И это без учета средств на счетах эскроу, уточнили в пресс-службе владимирского отделения Банка России. Вкладчики предпочитают национальную валюту: большинство (97,5%) вкладов оформлены в рублях. Специалисты считают, что владимирцев привлекает хорошая ставка, именно