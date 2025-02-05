Жители возмущены запретом парковки возле автоприборовской больницы. Речь о шестиполосной дороге на улице Добросельской. Здесь находятся детский областной стационар, детская поликлиника,

Жители возмущены запретом парковки возле автоприборовской больницы. Речь о шестиполосной дороге на улице Добросельской. Здесь находятся детский областной стационар, детская поликлиника, взрослая поликлиника, 2 стационара и родильный дом. Гневный пост местного жителя разошелся по владимирским пабликам. Автор недоумевает: приезжают в медицинские учреждения со всей области больше сотни человек в день, а парковаться им негде. Теперь