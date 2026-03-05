По предварительным данным, они отравились окисью углерода.

В Александрове расследуют гибель женщины и ее маленького сына. 10 февраля 2026 года в квартире на улице Совхоза Правды обнаружили тела 49‑летней женщины и ее 5‑летнего ребенка. По предварительным данным, они отравились окисью углерода.Сразу после трагедии следователи вместе со специалистами осмотрели квартиру: проверили вентиляцию и дымоходные каналы, изъяли газовый проточный водонагреватель и другие вещественные доказательства. Главная версия — оборудование использовали с нарушениями, из‑за чего в помещении скопился угарный газ.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося: проверяют и работу обслуживающей газовой организации, и управляющую компанию, и действия самих жильцов. Назначены судебные экспертизы — расследование продолжается.