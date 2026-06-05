О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

На 99-м году жизни скончался Борис Николаевич Павлов — почетный гражданин Владимира и ветеран Великой Отечественной войны, сообщил глава города Сергей Волков.Путь Бориса Николаевича начался в суровые годы войны: в феврале 1945 года, получив повестку, он расстался с родными и прошел 50 километров по снегу до сборного пункта.После службы в резерве он добровольно отправился на Дальний Восток и участвовал в Советско‑Японской войне.Вернувшись и демобилизовавшись в 1951 году, он посвятил службе во внутренних войсках 36 лет, пройдя путь от рядового до полковника.В отставке он продолжил активную деятельность: шесть лет работал старшим научным сотрудником в литовском агропромышленном институте и затем переехал во Владимир к младшему сыну.Во Владимире Павлов стал активным участником ветеранского движения, занял пост первого заместителя председателя городского Совета ветеранов и вел патриотическое воспитание молодежи.Он провел свыше 150 уроков мужества в школах и музеях, сохранив память о подвигах прошлого поколения.Среди его наград — орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией» и ряд ведомственных отличий.Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о настоящем офицере навсегда останется в сердцах жителей города.