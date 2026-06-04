Финал пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.

Подведены итоги отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, проводимой с 2021 года при поддержке президента, правительства и нацпроекта «Молодежь и дети». Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и образовательные партнеры международного сетевого института по противодействию отмыванию и финансированию терроризма.В отборе приняли участие около 20 тысяч школьников и студентов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. По итогам двух туров в списке успешных оказались трое представителей Владимирской области.Далее участникам предстоит написать конкурсное эссе о мотивации в сфере финансовой безопасности.