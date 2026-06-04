Прием заявок стартует 8 июня и завершится 8 июля.

Администрация Владимира открыла отбор на гранты (субсидии) для начинающих предпринимателей. Средства рассчитаны на покупку основных средств для реализации проекта.Грант нельзя тратить на смартфоны, покупку зданий и сооружений или товары, которые планируют сдавать в аренду.Для подачи заявки нужна усиленная квалифицированная электронная подпись руководителя и регистрация в системе «Электронный бюджет».В разделе «Дополнительная информация» доступны формы: заявление о соответствии МСП, анкета участника, бизнес‑план и согласие на обработку персональных данных.Получатели обязаны вести бизнес и показывать доход в течение года, сохранять рабочие места и платить зарплату не ниже 1,5 МРОТ по области, а также обеспечить сохранность купленного оборудования в течение года.