На ПМЭФ-26 подписаны важные межрегиональные и международные соглашения

4 июня на ПМЭФ губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал несколько межрегиональных соглашений, в том числе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником.Документ направлен на расширение сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и социальной сферах.Авдеев отметил, что соглашение важно для создания стекольного кластера и технопарка. Опыт ОАО «Полоцк‑Стекловолокно» в производстве композиционных материалов востребован во Владимирской области.Александр Рогожник подчеркнул долгую практику взаимодействия, рост товарооборота и общие исторические и культурные связи между регионами.Отдельно подписано соглашение с Ульяновской областью о развитии промышленной кооперации, инвестиций, транспорта, экологии, здравоохранения и образования.«Ульяновская область – это логистическая точка бесшовного коридора в страны Персидского залива, позволяющего экспортерам осуществлять торговлю с Ираном и Китаем. Объединяя усилия, мы сможем укреплять продовольственную безопасность, создавать новые точки роста для промышленности», – считает Александр Авдеев.В ближайшее время запланирован обмен бизнес‑миссиями. Представители Ульяновской области пригласили владимирских коллег на форум «Деловой климат в России» 4 декабря.