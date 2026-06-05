За первый квартал 2026 года владимирцы заплатили страховщикам 4,4 млрд рублей.

В I квартале 2026 года объем страховых премий во Владимирской области превысил 4,4 млрд рублей.Драйвером роста стало добровольное страхование жизни — на него пришлись почти две трети сборов.Премии по страхованию жизни выросли в 1,9 раза до 3 млрд рублей. В основном жители оформляли накопительные полисы сроком до года с доходностью, близкой к депозитной.С января по март оформлено около 123 тыс. полисов ОСАГО на 563 млн рублей. Число договоров увеличилось в 1,4 раза, а премии снизились на 4%.Средняя стоимость ОСАГО упала почти на треть — до примерно 4,6 тыс. рублей. Это связано с ростом краткосрочных продаж и расширением тарифного коридора, что выгодно аккуратным водителям, пояснила Татьяна Сидорова.Премии по КАСКО выросли на 12% — до 329 млн рублей. Спрос поддержали продажи новых машин, автокредиты и страхование подержанных авто.Число полисов КАСКО увеличилось на 15% до 13,8 тыс., всего владимирцы приобрели свыше 251 тыс. страховок.Страховые выплаты сократились на 18% к прошлому году и составили около 2,5 млн рублей.Количество жалоб уменьшилось на 14% — до 24 обращений, в основном по коэффициенту бонус-малус по ОСАГО.