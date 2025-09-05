Трагический случай произошел в селе Березники Собинского района. 4 сентября в маленьком частном пруду спасатели извлекли из воды тело 87-летней женщины. Из сообщества в ВК Министерства

Трагический случай произошел в селе Березники Собинского района. 4 сентября в маленьком частном пруду спасатели извлекли из воды тело 87-летней женщины. Из сообщества в ВК Министерства региональной безопасности В 14:40 его подняли с поверхности воды и передали сотрудникам полиции спасатели Собинской спасательной станции АСС Владимирский области Абдула Алиев и Максим Склянин. Обстоятельства гибели выясняют следственные