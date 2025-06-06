Лето набирает свои обороты, начинаются отпуска, а экологи еще больше погружаются в работу.

Лето набирает свои обороты, начинаются отпуска, а экологи еще больше погружаются в работу. Природоохранные акции, экологопросветительские мероприятия, мониторинг окружающей среды - и это только малая часть летних «развлечений» защитников природы. Как и у многих профессий, и у экологов тоже есть свой красный день в календаре. По указу Президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2007 года по инициативе Комитета по экологии Государственной Думы РФ «День эколога» отмечается 5 июня. Как же отмечают профессиональный праздник защитники природы, специалисты по охране окружающей среды и представители этой профессии?Нет ничего лучше, чем отмечать праздник в кругу эко друзей и партнеров. Уже по сложившейся традиции предприятие отмечает профессиональный праздник за организацией экологопросветительских мероприятий для подрастающего поколения Владимирской области. В этом году на базе МАУДО СЮН «Патриарший сад» состоялась эко-эстафета «Разделяя - создавай!». Учащиеся общеобразовательных школ региона приняли участие в различных интерактивных экологических мероприятиях и прошли квест на определение самой экологичной команды.Сотрудники отмечают, что цель всех экологопросветительских мероприятий - не только привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам сохранения окружающей среды, но и наглядный пример того, что каждый может внести свой вклад в защиту природы и своего собственного будущего. Ведь не только лекции, мастер-классы и природоохранные акции являются факторами, побуждающими нас к сохранению и сбережению природного мира. В большей степени на него влияют полезные привычки и высокий уровень экологической культуры, которые являются триггерами для создания чистой и здоровой окружающей среды для будущих поколений. Начиная с себя, мы поможем изменить мир.Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» поздравляют всех причастных с праздником. Ведь все мы - творцы здоровой окружающей среды.