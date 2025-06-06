Команда врачей из Областной детской клинической больницы и Областного перинатального центра провела сложную операцию 9-летней девочке, поступившей с резкими болями внизу живота. Об этом

Команда врачей из Областной детской клинической больницы и Областного перинатального центра провела сложную операцию 9-летней девочке, поступившей с резкими болями внизу живота. Об этом рассказали в Минздраве Владимирской области. У ребенка диагностировали перекрут яичника, который увеличился до 18 сантиметров – это состояние угрожало не только репродуктивной функции, но и жизни пациентки. После срочного УЗИ было