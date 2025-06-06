Анализы выявили потенциальную угрозу инфекционных заболеваний и отравлений.

Власти Владимира ввели запрет на купание в популярных озерах Семязино и Глубокое из-за несоответствия качества воды микробиологическим требованиям. Анализы выявили потенциальную угрозу инфекционных заболеваний и отравлений.Горожан просят воздержаться от купания и использования воды из этих водоемов. На озерах установлены предупреждающие знаки. Информацию о разрешении или запрете купания можно узнать по цвету флага на флагштоке: желтый - разрешено, черный - запрещено.Напомним, ранее мы писали, что