Преступник разместил объявление о продаже приборов на «Авито» и получил предоплату от покупателя.

Александровский городской суд признал виновным жителя Владимирской области 1991 года рождения в покушении на незаконное перемещение продукции военного назначения через границу РФ. Как сообщает УФСБ по Владимирской области, мужчина пытался переправить приборы ночного видения ПНВ-57 в одну из стран СНГ, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом.Преступник разместил объявление о продаже приборов на сайте бесплатных объявлений и получил предоплату от покупателя. Он отправил два прибора через службу доставки, однако посылка была изъята сотрудниками УФСБ.В ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело. В июне 2025 года суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч рублей.