Перекрытая грунтовая дорога ведет к лесопарку «Дружба» и дендрарию.

Во Владимире на дороге к парку «Дружба» со стороны совхоза «Вышка» появился шлагбаум с табличкой о частной территории и запрете проезда. Об этом пишет «Чеснок».Шлагбаум установлен на границе участка, ранее принадлежавшего компании СХК «Вышка», связанной с Петром Мельниковым. В мэрии Владимира сообщили, что разрешение на установку шлагбаума не выдавалось. Перекрытая грунтовая дорога ведет к лесопарку «Дружба» и дендрарию, используется для обслуживания парка, а также является популярным местом для прогулок и велосипедистов.Предположительно, установка шлагбаума связана с прокладкой щебеночной дороги по участку Мельниковых этой зимой.