Об этом сообщили в администрации города.

В среду, 4 июня, Законодательное Собрание Владимирской области на внеочередном заседании одобрило предложенные правительством изменения в региональное законодательство и утвердило вторую индексацию пособий льготным категориям граждан.Ежемесячные и единовременные выплаты будут увеличены на 4,5% для семей с детьми, ветеранов труда, тружеников тыла, лиц с продолжительным стажем работы, жертв политических репрессий и других.Например, региональные выплаты при рождении детей увеличиваются:до 6 453 рублей при рождении в семье второго ребёнка;до 12 898 рублей при рождении третьего и последующих детей;до 21 487 рублей при рождении двойни;до 156 910 рублей при рождении трёх и более детей.Размер ежегодной денежной компенсации ветеранам труда на приобретение топлива составит до 3 736 рублей.Минимальная ежемесячная денежная выплата по социальному контракту вырастет до 7 848 рублей, а общая сумма помощи по социальному контракту достигнет 94 182 рублей.