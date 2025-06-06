Владимирский областной суд приговорил 45-летнего жителя региона к 12 годам колонии строгого режима за организацию преступной деятельности и незаконное хранение оружия. По данным

Владимирский областной суд приговорил 45-летнего жителя региона к 12 годам колонии строгого режима за организацию преступной деятельности и незаконное хранение оружия. По данным Генпрокуратуры, с 2013 года мужчина имел статус так называемого «положенца» – криминального авторитета, курирующего преступную среду. Этот статус он получил после «сходки» лидеров криминального мира. Свою роль он сохранял вплоть до мая