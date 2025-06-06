34-летний житель региона предстал перед судом за попытку незаконной продажи за рубеж продукции военного назначения. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Владимирской области. В июне 2024 года

34-летний житель региона предстал перед судом за попытку незаконной продажи за рубеж продукции военного назначения. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Владимирской области. В июне 2024 года мужчина разместил на одном из онлайн-сервисов объявление о продаже двух приборов ночного видения ПНВ-57, которые официально относятся к военной технике. Интерес к ним проявил покупатель из ближнего