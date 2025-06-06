В дар музею передано около 20 предметов, в том числе награды, документы, фотографии и фронтовой дневник.

Музей Победы пополнил свои фонды ценными экспонатами, переданными на вечное хранение. Коллекция принадлежала Василию Сергеевичу Лебедеву, участнику Первой мировой и Великой Отечественной войн, уроженцу Владимирской области.В дар музею передано около 20 предметов, в том числе награды, документы, фотографии и фронтовой дневник. Особую ценность представляют реликвии времён Великой Отечественной войны: дневник, почтовые карточки и конверт, поврежденный осколком немецкой авиабомбы.Василий Лебедев добровольцем ушел на фронт в ополчение, когда немецкие войска подошли к Москве.