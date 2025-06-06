Встретить лето Wink.ru предлагает за просмотром свежих киноновинок, а также ярких сериалов.

Встретить лето Wink.ru предлагает за просмотром свежих киноновинок, а также ярких сериалов. Помогут создать летний вайб коллекций искрометных комедий, а на другом полюсе настроения — новые серии нуарного криминального детектива (18+) из линейки Wink Originals, которые весь месяц будут выходить по четвергам.Смешное лето25 июня на Wink.ru состоится премьера криминальной шестисерийной комедии (18+) с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях. Полюбившиеся многим герои сериала «Макс и Гусь» из линейки Wink Originals попадают в новые передряги. По сюжету Макс угоняет коллекционный Кадиллак у авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, хотя его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи. Там Герман Эдуардович решил построить лучший в Пензе отель. Присматривает за Гусем Михалыч, который также шпыняет студента Фунтика. Будущий физик-ядерщик тоже вынужден отрабатывать здесь свои грехи. Удастся ли корешам снова выйти сухими из воды? В других ролях Георгий Дронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост и другие.Уже доступна в Wink.ru восьмисерийная комедия (16+), также не без криминальных мотивов. Оперативник Антон Шаталин погряз в работе и перестал уделять внимание семье. Однажды он устраивает пикник, во время которого исчезает его жена. Теперь Шаталину придется в одиночку справляться с домашними делами и воспитанием детей, а также заняться поисками жены и одновременно расследовать новые загадочные дела. В ролях Павел Чинарев, Мария Козакова, Сергей Газаров, Сергей Дьяков, Алиса Прохорова, Денис Иванов, Александр Обласов и другие.Комедийный фильм по одноименной легендарной детской книжке (6+) можно будет посмотреть на Wink.ru с 10 июня. Снял кино внук писателя Владимира Драгунского — Артемий. Лето — это маленькая жизнь, когда Дениса Кораблева ждут удивительные приключения. Семья во главе с бабушкой отправляется на дачу, чтобы провести на свежем воздухе три месяца каникул. У Дениски появятся новые друзья и случится первая влюбленность, которая заставит отправиться в захватывающее путешествие. В ролях Роман Панков, Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Татьяна Орлова и другие.В июне киноколлекцию Wink.ru пополнит новая российская комедийная мелодрама «Туда» (16+). Вадим привык ездить и жить по навигатору. Жизнь Веры — одно большое приключение. Двум противоположностям предстоит проехать 1 500 километров на обычном городском такси, увидеть пять живописных городов и испытать самые разные эмоции на пути друг к другу. В ролях Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Александра Романова, Андрей Целяков.И уже доступно на Wink.ru 10-серийное производственное драмеди (18+) с Евгением Цыгановым в главной роли. В нулевых Константин Иноземцев был популярным писателем, а сейчас переживает творческий кризис — он погряз в долгах, злоупотребляет алкоголем и случайными связями. Когда Иноземцеву предлагают возглавить умирающий глянцевый журнал, он соглашается, чтобы вернуть былую славу, заработать денег и наладить личную жизнь. Константин думал, что легко и быстро перезапустит журнал, но встретил сопротивление со стороны коллектива — молодые ребята из редакции оказались не готовы мириться с закостенелыми убеждениями высокомерного шефа. В других ролях Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин, Леонид Ярмольник.Фантастическое лето13 июня на Wink.ru откроются (6+). Приключенческое фэнтези-кино рассказывает о том, как репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном селении, где впервые узнает про старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа — тот просит спасти исчезающие фантастические создания. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией. В ролях Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Николай Коляда, Владимир Маркони и другие.Фэнтези в скандинавском стиле представляет фильм (12+), который станет доступен 17 июня. Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самые опасные — загадочные существа очи. Одни считают их вымышленными, а кто-то уверен в их враждебности. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем бояться их. В ролях Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард, Разван Стоика и другие.30 июня в Wink.ru цифровая премьера фэнтези «Гадкая сестра» (18+), над которым работали кинематографисты Норвегии, Дании, Румынии, Польши и Швеции. Это кровавая история Золушки, как говорят создатели кино. Женщина с двумя дочерьми выходит замуж за богатого, как она думала, вдовца, но после его внезапной смерти оказывается в еще больших долгах. Ее старшая дочь Эльвира, сводная сестра прекрасной Агнес, мечтает выйти замуж за принца и готова на многое, чтобы стать красавицей и блистать на грядущем балу. Мать считает эту идею выгодным вложением средств и отправляет Эльвиру на операцию по исправлению формы носа. В ролях Леа Мюрен, Ане Даль Торп, Теа Софье Лок Несс, Фло Фагерли, Исак Калмрот, Мальте Гордингер и другие.Криминальное летоКомпанию сериалу «Фишер. Затмение» составят еще несколько проектов в жанрах криминала и триллера, премьеры которых на Wink.ru состоятся в июне. Уже доступен 16-серийный криминальный триллер (18+). Из-за детской травмы головы следователь Алексей Платов не способен испытывать чувства. Он вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. Казалось бы, в его работе это преимущество, но отсутствие каких-либо эмоций не дает ему возможности строить нормальные отношения с коллегами и начальством. Однажды Платов едет к предпринимателю Эллеру, чтобы получить компромат на влиятельных людей города и своих коллег, но находит информатора мертвым. Одним из сотрудников полиции, приехавших по вызову, оказывается лейтенант Полина Лаврова. С этого момента она вместе с безэмоциональным Платовым начинает бороться с коррупцией в местных силовых структурах. В ролях Илья Любимов, Ксения Лукьянчикова, Алексей Фатеев, Митя Лабуш, Григорий Зельцер, Софья Лебедева, Олег Цветков, Нодари Джанелидзе и другие.С 12 июня станет доступен сериал «Чужие деньги» (18+) с Максимом Матвеевым сразу в двух ролях. Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега, и чтобы замести следы подставляет вместо себя дропа — Юру Афанасьева, провинциала-неудачника, как две капли воды похожего на него самого. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. Теперь провинциалу придется занять чужое место — стать другим человеком, с нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур, чиновников-коррупционеров и силовиков и наконец-то начать роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал. В других ролях Стася Милославская, Филипп Янковский, Александр Мизев, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин, Алла Сигалова и другие.Триллер (18+) создавался в копродукции Чили, Испании и США. С 11 июня он расскажет, как самые влиятельные и богатые люди мира внезапно начинают умирать от неизвестных причин — планета погружается в хаос. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора получила долгожданное повышение и разбогатела. Пока состоятельные люди избавляются от дорогих вещей и ценных активов, Лора, прихватив сумку с драгоценностями, бежит из Лондона к семье в Барселону. Но от проблем ей убежать не удалось. В ролях Мэри Элизабет Уинстэд, Рейф Сполл, Лоррейн Бракко, Дикси Эгерикс, Сезар Домбой, Тимоти Сполл и другие.Американский триллер (18+) откроется к просмотру, конечно же, в ночь на 13 июня. Действие разворачивается в 1990-е годы. Пол, поклонник поп-звезды Софии, пробрался в ее особняк на Голливудских холмах, ранил охранника ножом, но был схвачен. Теперь он в компании такой же сумасшедшей подельницы сбегает из психиатрической больницы, чтобы снова проникнуть в дом кумира. Теперь-то он уверен, они с Софией точно поженятся. В ролях Самара Уивинг, Рэй Николсон, Эрик Дэйн, Джимми Фэйлс, Алба Баптишта, Патрик Кокс и другие.Даты цифровых премьер могут измениться по инициативе правообладателей.Реклама. ПАО . 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