Особое впечатление на него произвела обновленная Аллея боевой славы, отмеченная за монументальность и патриотичность исполнения.

В ходе рабочей поездки в Вязники Владимирской области, куратор проекта «Комфортная городская среда» в регионе Игорь Игошин высоко оценил результаты благоустройства города. Об этом он рассказал в своих соцсетях.Особое впечатление на него произвела обновленная Аллея боевой славы, отмеченная за монументальность и патриотичность исполнения.Благодаря реализации нацпроекта «Комфортная городская среда» и партийному проекту «Единой России», в городе преобразились скверы, появились современные пешеходные зоны с энергосберегающим освещением и лавочками. Новым центром притяжения стал сквер с фонтаном, особенно популярный у детей. Жители, по его словм, также довольны произошедшими изменениями.«Впереди - реконструкция «Венца» - самой высокой точки города, откуда открывается завораживающий вид на Клязьму и её заливные луга. Кстати, это место назвали так из-за серповидного острова, похожего на женский кокошник.Работаем дальше!», — отметил Игорь Игошнин.