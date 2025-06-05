В местах производства работ проезжая часть сужена.

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе начался текущий ремонт, вызванный многочисленными жалобами жителей на состояние проезжей части, включая съезды. Производится замена асфальта на отдельных участках.В связи с ремонтными работами на трассе введены ограничения движения. Проезжая часть сужена в местах проведения работ, движение осуществляется по свободным полосам с ограничением скорости до 50 км/ч.Общая протяженность федеральных автодорог М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области, находящихся в ведении ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, составляет 470 километров.В рамках ремонтной кампании на М-7 «Волга» запланированы работы на шести участках общей протяженностью 38 километров, а также на двух мостах и трех путепроводах.