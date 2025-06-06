Изначально она уволилась «по собственному желанию», но суд изменил решение.

Во Владимире бывшая сотрудница УФНС России уволилась «по собственному желанию», но прокуратура настояла на изменении формулировки на «в связи с утратой доверия». Выяснилось, что женщина в 2022–2023 годах оказывала платные услуги предпринимателям по подготовке налоговой отчетности, получив около 160 тысяч рублей, и скрыла этот доход.Прокуратура потребовала изменить формулировку увольнения, чтобы сведения попали в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Фрунзенский суд сначала отказал в удовлетворении иска, но областной суд поддержал позицию прокуратуры.