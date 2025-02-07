Арт-объекты по городу и проблемы, оставшиеся нерешенными к празднику. В администрации Владимира рассказали, как областная столица проведет год, посвященный 80-летию Великой Победы. Как

Арт-объекты по городу и проблемы, оставшиеся нерешенными к празднику. В администрации Владимира рассказали, как областная столица проведет год, посвященный 80-летию Великой Победы. Как презентовали спикеры, всего к празднованию крупного юбилея приурочено более 150 событий. Некоторые из них начались уже в январе-феврале. Например, городской фестиваль «В шесть часов вечера после войны», который проходит еженедельно на базе