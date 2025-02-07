Подозреваемого поймала полиция.

В городе Юрьев-Польский во Владимирской области мужчина поджег автомобиль отца своего недруга. Причиной стало чувство мести. Сейчас подозреваемого задержали. Подробности — в материале .Не с первого разаИнцидент произошел в конце декабря прошлого года. Автомобиль Ford стоял под окнами дома на одной из центральных улиц. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Огонь практически полностью уничтожил иномарку. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.Действия 39-летнего мужчины попали на камеры наблюдения, установленные возле дома. Он несколько раз пытался зажечь облитую бензином тряпку.«Полицейские установили, что 39-летний мужчина, из личной неприязни к сыну владельца автомобиля, решил таким образом ему отомстить. Для этого злоумышленник подготовился: взял с собой тряпку, зажигалку и канистру с бензином. Не с первого раза, но фигуранту все же удалось поджечь авто», — указали в полиции.Грозит тюрьмаУголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Владимирцу грозят принудительные работы, либо реальный срок до пяти лет.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Напомним, что во Владимире в суд . Водитель легковушки во время конфликта возле заправки сбил мотоциклиста. Все произошло на глазах 10-летней дочери потерпевшего. Мужчина получил серьезный перелом ноги.