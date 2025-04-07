Об этом жителей предупредили синоптики.

Новая неделя во Владимире начнется со слабого снегопада. Об этом жителей предупредили синоптики.Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах из-за гололедицы. Необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.Утром в понедельник, 7 апреля, ожидается до -1 градуса. Днем будет до +2. Северо-восточный ветер усилится до 12 метров в секунду. Ночью прогнозируют -4 градуса. Слабые осадки сохранятся 8 и 9 апреля.В течение всей недели будет слабый минус.