Ей было 88 лет.

Во Владимире скончалась руководитель Областного специализированного дома ребенка и Заслуженный врач РФ Сания Басловяк.Специалисту было 88 лет. Она возглавляла учреждение на протяжении 24 лет — в период с 1985 по 2009 год. Затем Сания Мухамедовна ушла на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного дома ребенка.Басловяк училась в столице. Она окончила 2-ой Московский медицинский институт в 1960 году по специальности врач-педиатр. С 1973 года работала во Владимире.Редакция приносит соболезнования близким и родным.