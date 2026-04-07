В обсуждении участвовали митрополит, замгубернатора и педагоги.

Старший помощник руководителя следственного управления СК по Владимирской области по связям с общественностью Евгения Горина выступила на региональном совещании по профилактике подростковой преступности.Организатором встречи стало Министерство образования, площадкой стала суздальская школа «Открытие».В обсуждении участвовали митрополит Никандр, замгубернатора Владимир Куимов, министр Светлана Болтунова, представители служб профилактики и школьные педагоги.Она обозначила причины криминализации подростковой среды и призвала внедрять новые форматы работы: мультимедийные материалы, участие популярных деятелей культуры и спорта, уроки интернет‑безопасности с начальной школы.Также эксперт акцентировала, что из‑за снижения возраста правонарушений методы профилактики требуют срочной пересмотра.