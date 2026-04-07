В обсуждении участвовали митрополит, замгубернатора и педагоги.
Старший помощник руководителя следственного управления СК по Владимирской области по связям с общественностью Евгения Горина выступила на региональном совещании по профилактике подростковой преступности.
Организатором встречи стало Министерство образования, площадкой стала суздальская школа «Открытие».
В обсуждении участвовали митрополит Никандр, замгубернатора Владимир Куимов, министр Светлана Болтунова, представители служб профилактики и школьные педагоги.
Она обозначила причины криминализации подростковой среды и призвала внедрять новые форматы работы: мультимедийные материалы, участие популярных деятелей культуры и спорта, уроки интернет‑безопасности с начальной школы.
Также эксперт акцентировала, что из‑за снижения возраста правонарушений методы профилактики требуют срочной пересмотра.