Служба занятости Владимирской области — лидер рейтинга Минтруда по соответствию Стандарту 2025 года.

Кадровый центр «Работа России» набрал 99,61 из 100 и опередил 46 регионов в рамках нацпроекта «Кадры».Оценка сформирована по модулю «Паспорт региона»: сильны сервисы, клиентский опыт, взаимодействие с гражданами и работодателями, управление персоналом и оснащение.Во всех филиалах внедрены электронные очереди, действует контакт‑центр и доступ к цифровым услугам. Создан Совет по управлению клиентским опытом; отзывы принимают в соцсетях и через сервисы «Яндекса». Сотрудники прошли переподготовку и формируют индивидуальные траектории трудоустройства.Все 17 филиалов оформлены в едином стиле, оснащены и адаптированы для маломобильных граждан.