Хотел остаться в России – теперь это возможно. В Петушинском районе нелегал попытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать депортации. В итоге на иностранца возбудили уголовное дело.

Хотел остаться в России – теперь это возможно. В Петушинском районе нелегал попытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать депортации. В итоге на иностранца возбудили уголовное дело. Мужчину заключили в СИЗО. Как рассказали в Следкоме области, 3 апреля полицейские проводили рейд на территории строительного объекта в Покрове. Правоохранители задержали 27-летнего гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона.