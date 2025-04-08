В Петушинском районе идет строительство второго реабилитационного центра «ШереШередарь». Там будут принимать детей с аутоиммунными, генетическими, эндокринологическими и другими

В Петушинском районе идет строительство второго реабилитационного центра «ШереШередарь». Там будут принимать детей с аутоиммунными, генетическими, эндокринологическими и другими серьезными заболеваниями круглый год. Сейчас на месте будущего ребцентра уже забито 11 пробных свай из 350 запланированных. Скоро рабочие начнут возводить подпорную стену – она поможет удержать грунт от сползания, а также выровнять площадку под строительство.