Педагог из Владимирской области Татьяна Сакулина вошла в число 40 лучших участников конкурсного трека «Культура» проекта «Флагманы образования». Торжественное награждение прошло в Нижнем Новгороде.На участие в треке поступило более 15 тысяч заявок со всей России, включая город Байконур. Проект направлен на использование искусства и традиционных ценностей в патриотическом воспитании молодёжи.Татьяна Сакулина — учитель истории и обществознания средней школы №8 города Мурома. В образовании она уже более 13 лет. За это время педагог успела поработать в разных учебных заведениях, включая сельские школы. Сейчас она не только ведёт уроки, но и руководит школьным методическим объединением классных руководителей.Участникам конкурса предстояло пройти образовательный курс, тестирование и собеседование с организаторами проекта. Победители получат удостоверения о повышении квалификации и возможность стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования».«Для меня культура и история неразрывно связаны друг с другом. Очень важно передавать нашим ученикам тот самый «культурный код», который формирует наше мировоззрение и понимание себя», — поделилась победительница.Успех Татьяны Сакулиной демонстрирует высокий профессиональный уровень педагогов Владимирской области и их активное участие в развитии образовательной системы страны.