В регионе расширят проект «Суворовский класс»: к участию готовы еще пять школ.

Проект «Суворовский класс» стартовал в регионе в сентябре прошлого года. Первыми участниками стали девятиклассники кадетского корпуса имени Дмитрия Пожарского в Радужном и владимирской гимназии №3.В рамках программы школьникам рассказывали о жизни и военных подвигах Александра Суворова, обсуждали его методику и ключевые ценности, формировавшие характер полководца. Для участников организовали познавательные экскурсии в музей Суворова и в храм в селе Кистыш, где ребята смогли глубже соприкоснуться с историей и традициями края.На следующий учебный год к проекту готовы присоединиться еще пять школ области: большинство учреждений выделит по одному классу, суздальская школа сформирует два суворовских класса.Организаторы отмечают, что проект способствует воспитанию патриотизма, укреплению исторического сознания молодежи и подготовке резерва для военно‑патриотических инициатив.Школы и родители приглашены к сотрудничеству и разработке новых форматов участия, чтобы сохранить и передать память о героическом прошлом.Ранее мы сообщали, что к 300‑летию со дня рождения Суворова в 2030 году власти планируют установить в Патриотическом сквере Владимира памятник Суворову и солдатам владимирского и суздальского пехотных полков.