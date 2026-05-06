Губернатор обсудил с Андреем Кириленко планы по развитию баскетбола в регионе.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел рабочую встречу с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко и коллегами, на которой обсудили совместные планы по поддержке спортсменов региона.Более 16 тысяч жителей занимаются баскетболом, в спортивных школах обучаются свыше тысячи юных спортсменов. Женская команда «Владимирские львицы‑ВлГУ» завоевала бронзу Суперлиги и получила право выступать в Премьер‑лиге.Кириленко уделяет внимание региону: в прошлом году в Собинке открыли современную площадку, где дети с интересом тренируются, а пример чемпиона служит дополнительной мотивацией.Стороны договорились продолжать поддержку команд и проектов: проект спортшколы с интернатом в Собинке прошел госэкспертизу в декабре 2025 года, смета — 850 млн руб.Пока решают источники финансирования, второй базой для тренировок станет новый физкультурно‑оздоровительный комплекс с игровым залом в Лакинске, планируемый к открытию этой осенью.Создадут отделение баскетбола в комплексной региональной спортшколе для подготовки резерва; правительство области и РФБ подписали соглашение о намерениях.Губернатор поблагодарил РФБ, областную федерацию, спонсоров и меценатов за поддержку и пожелал новых побед.