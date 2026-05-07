В честь Дня Победы в нашем регионе пройдут несколько десятков спортивных и физкультурных мероприятий. Они состоятся во всех муниципальных образованиях региона. Одним из самых масштабных событий станет традиционная легкоатлетическая эстафета во Владимире на стадионе «Лыбедь». Начало – сегодня, в 10.00. Первыми на старт выйдут воспитанники дошкольных образовательных учреждений, которые будут соревноваться в смешанной легкоатлетической эстафете