Цель работ — сохранить символ города и передать памятник будущим поколениям в надлежащем виде.

Администрация Владимира объявила аукцион на реставрацию памятника, посвященного 850‑летию города.Объект включен в перечень культурного наследия федерального значения, поэтому работы будут находиться под пристальным контролем реставраторов и надзорных органов.Запланированы полная очистка и ремонт обелиска с восстановлением барельефов, надписей и гравировок. Пьедестал реставрируют с применением химической и механической расчистки. Предусмотрено восстановление ступеней, плит и бордюров обходной площадки. Бронзовые фигуры — зодчего, воина и рабочего — очистят бережно по методикам реставрации. Также обновят газон на земляном кургане.