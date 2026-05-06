Правительство области сообщает, что 7 мая во Владимире пройдет региональная патриотическая акция «Вальс Победы».Участниками станут школьники, студенты, представители общественных организаций и другие неравнодушные жители региона.Главным событием станет хореографическая постановка «Вальс Победы», в которой двадцать молодых пар выразят благодарность поколению победителей.Наряду с танцем собравшиеся почтят память погибших минутой молчания, а затем торжественно развернут масштабную копию Знамени Победы.Организаторы опубликовали подробный план мероприятий на 9 мая и на дни, предшествующие празднику, чтобы жители могли заранее ознакомиться с расписанием.