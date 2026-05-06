Американский корреспондент приехал на Украину. Грязь. Дороги нет. Он бредет уставший, весь в грязи, мимо коровника и спрашивает:
- Где председатель? И тут одна из коров на чистом английском ему отвечает:
- Председатель в поле!
- Как? Вы говорите по-английски?
- Да. А что тут такого? Я окончила Оксфорд с отличием. Корреспондент совершенно обалдев дождался председателя.
- Вы знаете, у вас замечательная корова - она даже по-английски говорит.
- О це она может!
- Но она говорит, что закончила Оксфорд!
- Не, це она пи%&ит!
