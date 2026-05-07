Визит руководства управления экономики подтвердил эффективность проекта.

Начальник управления экономики Ольга Гарева и ее заместитель Алексей Косарев посетили площадку одного из передовых производителей экологичной гофропродукции.Это наглядный пример того, как реконструкция устаревших производственных площадей дает мощный импульс бизнесу. После преобразования заброшенных цехов площадью более 24 тыс. кв. м во Владимире появилось современное высокотехнологичное производство.С 2022 года коллектив компании почти вырос в четыре раза — с 50 до 185 сотрудников. Мощность завода превышает 100 млн кв. м гофрокартона и 20 млн бумажных мешков в год. Предприятие работает по принципу безотходного производства и использует макулатуру, что помогает сокращать городские бумажные отходы.Инвестиции в современные технологии и автоматизацию позволяют наращивать объемы и сохранять экологическую ответственность перед городом.