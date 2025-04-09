Дмитрий Наумов в ходе своей вчерашней пресс-конференции рассказал журналистам о том, почему школу №26 не открыли в срок. Сейчас в учебном заведении продолжаются работы, хотя по планам оно

Дмитрий Наумов в ходе своей вчерашней пресс-конференции рассказал журналистам о том, почему школу №26 не открыли в срок. Сейчас в учебном заведении продолжаются работы, хотя по планам оно должно было быть сдано в конце прошлого года. Как сообщил мэр, после начала ремонта обнаружились скрытые проблемы с полом и перекрытиями. В проект внесли изменения, из-за чего