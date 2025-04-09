Месяц плодотворной работы – и вот студенты уже готовы презентовать свои законопроекты. Во Владимире завершился 4 сезон образовательной программы «Университет нормотворчества». В 25-м

Месяц плодотворной работы – и вот студенты уже готовы презентовать свои законопроекты. Во Владимире завершился 4 сезон образовательной программы «Университет нормотворчества». В 25-м году в нем приняло участие 50 учащихся из ВлГУ, Президентской академии, филиала Финуниверситета и юридического института ФСИН России, а также Российского университета кооперации. Проект реализуется при поддержке Законодательного Собрания области. Роман Кавинов,