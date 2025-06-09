Владимирские следователи расследуют жестокое убийство, произошедшее в мае 2025 года в Судогодском районе. Обвиняемым стал 39-летний местный житель, ранее уже судимый за убийство, сообщили в

Владимирские следователи расследуют жестокое убийство, произошедшее в мае 2025 года в Судогодском районе. Обвиняемым стал 39-летний местный житель, ранее уже судимый за убийство, сообщили в пресс-службе регионального СледКома. По версии следствия, он расправился с мужчиной 1992 года рождения из-за ревности. Трагедия разыгралась после совместного застолья в доме сожительницы обвиняемого. Во время разговора женщина обмолвилась, что