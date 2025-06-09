Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин посетил загородные лагеря в регионе и заявил о необходимости системной модернизации инфраструктуры. Особое внимание

Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин посетил загородные лагеря в регионе и заявил о необходимости системной модернизации инфраструктуры. Особое внимание он уделил лагерю «Сосновый бор» в Вязниковском районе, где сейчас отдыхают 145 детей. По словам депутата, здание лагеря было построено ещё в 1950-х, и несмотря на старания районной администрации и регулярный косметический