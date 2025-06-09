С 9 по 15 июня на дорогах Владимирской области временно изменены места установки 14 комплексов фото- и видеофиксации. Об этом сообщает региональное отделение Минтранспорта. Четыре камеры

С 9 по 15 июня на дорогах Владимирской области временно изменены места установки 14 комплексов фото- и видеофиксации. Об этом сообщает региональное отделение Минтранспорта. Четыре камеры установили на федеральной трассе М-7 «Волга» — на 103, 116, 181 и 312 км. Еще четыре комплекса работают на западном участке соединения Р-132 «Золотое кольцо» с М-7 — на