Сразу несколько источников утверждают, что первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу проверяют правоохранительные органы, из-за чего утром в Правительство

Сразу несколько источников утверждают, что первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу проверяют правоохранительные органы, из-за чего утром в Правительство региона нагрянули силовики из Москвы. Эту информацию косвенно подтвердили в Белом доме. – К Александру Александровичу есть вопросы со стороны правоохранительных органов. Он работает в должности первого заместителя губернатора с 2020 года и пользуется уважением