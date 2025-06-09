В 2025 году на эти цели потратят 43 млн рублей.

Во Владимирской области с 2019 года ведется активная борьба с борщевиком, направленная на возвращение заросших земель в сельскохозяйственный оборот.В регионе действует специальная программа, финансируемая из областного бюджета. В 2025 году на эти цели выделено 43 миллиона рублей.Для эффективного уничтожения борщевика Сосновского необходима многократная обработка химикатами одних и тех же участков в течение не менее пяти лет.В настоящее время, например, проводится химическая обработка земель в Юрьев-Польском районе вблизи населенных пунктов.